++ Parigi: Tortu piange, 'sto male per i miei compagni' ++

"Ci sono prove individuali che possono spiccare o meno e la mia è stata più sottotono rispetto a quella dei miei compagni. Questo mi fa star male per loro, ma io ce l'ho messa tutta": lo dice piangendo Filippo Tortu, oro della staffetta 4x100 a Tokyo e anche stasera a Parigi ultimo frazionista: l'azzurro e' partito primo, ma e' stato risucchiato ed e' finito quarto. "Ce l'abbiamo messa tutta, volevamo confermarci e penso fosse alla portata - ha detto ancora Tortu -. In questi anni abbiamo vissuto insieme, lottato e sacrificato tanto per sognare e provare a prendere questa medaglia. C'è tanta amarezza"



