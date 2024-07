Si apre il cantiere manovra, riunione maggioranza-governo

Maggioranza e governo aprono il cantiere verso la manovra. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario al Mef Federico Freni e Daria Perrotta, capo dell'ufficio legislativo del ministero, i presidenti delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ed esponenti della maggioranza hanno preso parte a una riunione in vista della preparazione del nuovo Piano strutturale di bilancio che l'Italia dovrà presentare all'Ue entro il 20 settembre. Come si apprende, entro luglio sarà pronto il testo finale dell'indagine conoscitiva sull'impatto del nuovo Patto di stabilità sulle "procedure nazionali di bilancio". A inizio settembre inizierà il lavoro sul Piano: sarà varato dal Consiglio dei ministri e votato dal Parlamento, come ha confermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Da stabilire le modalità per l'esame parlamentare del documento.





