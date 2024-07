Ok europeo a 320 milioni di prestito ponte per l'ex Ilva

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto la comfort letter dalla Commissione Europea riguardante il "prestito ponte" di 320 milioni di euro per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Lo rende noto il dicastero guidato da Adolfo Urso.

"La lettera - si legge in una nota - esprime una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6%. Questa conferma attesta la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato".



