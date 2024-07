++ Toti, oggi poltrona è un peso,sceglierò per bene Liguria ++

"E' chiaro che oggi per me la poltrona di Presidente è maggiormente un peso che un onore.

Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospetto...Non mi spaventa rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato...". Lo scrive Giovanni Toti in una lettera all'avvocato Savi. "Vedo come una liberazione poter ridare la parola agli elettori.... ma la Presidenza non è un bene personale...Nei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi con gli amici del movimento politico, gli alleati... E le scelte che faremo saranno per il bene della Liguria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA