++ Salvini, sulle nomine Ue 'sembra un colpo di Stato' ++

"Quello che sta accadendo" sulle nomine Ue "puzza di colpo di Stato". Lo ha detto a Dritto e Rovescio su Rete4, il leader della Lega Matteo Salvini. "Milioni di europei hanno votato" e "hanno chiesto di cambiare l'Europa.

E che cosa ti ripropongono quelli che hanno perso? Le stesse facce: la von der Leyen, un socialista al Consiglio europeo, una indicata da Macron per la politica estera. Penso sia assolutamente irrispettoso, arrogante. Se preferiscono la poltrona al voto popolare assicuro, a nome della Lega e dell'Italia, che li marcheremo centimetro per centimetro Non gliele faremo passare. Difenderemo il voto degli italiani".





