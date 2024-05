Conte, 'il modello di separazione delle carriere non va rivisto'

"Sulla separazione delle carriere la nostra posizione è molto chiara. Noi non riteniamo che il modello italiano vada rivisto. È un modello che si sta rivelando virtuoso. I passaggi di carriera sono insignificanti". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al congresso nazionale dell'Anm a Palermo. Il leader ha aggiunto che "la direzione" che sta prendendo il governo è quella del "magistrato requirente assoggettato al potere politico".





'Con le riforme il governo fa avventurismo irresponsabile'

"Questo congresso si colloca in un bivio storico per il nostro Paese. Il governo, che è pur sostenuto da partiti con visioni differenti, ha trovato un punto di equilibrio: il pactum sceleris. Un compromesso di potere per garantire la permanenza al governo. Ciascun partito ha individuato un pilastro della Costituzione da riscrivere, con il risultato di stravolgere le fondamenta stesse della nostra architettura costituzionale. È un compromesso di potere che dobbiamo denunciare: è avventurismo irresponsabile", ha detto Conte, citando la riforma del Premierato, quella dell'Autonomia e la riforma della giustizia.

"Il quadro complessivo di queste riforme - ha aggiunto - ci collocheranno in una area delle post democrazie autoritarie. Un

sistema privo di equilibrio, con i pesi e contrappesi ridotti ai minimi termini. E questo vale anche per la magistratura".

'C'è una svolta autoritaria, che presenta assonanze con il progetto P2'

"La riforma della giustizia è un pilastro fondamentale del disegno riformatore" del governo, ha sottolineato il presidente del M5s, secondo il quale si tratta di "un processo di accentramento e di ridistribuzione dei poteri in senso verticistico. Difficilmente questo disegno potrà completarsi con una magistratura indipendente. Di qui la prospettiva della separazione delle carriere e la riforma del Csm, la revisione dell'obbligatorietà della legge penale. Sono tutti corollari di un medesimo disegno riformatore. È evidente che la svolta autoritaria presenta assonanze con il progetto di rinascita democratica della P2".

'Si creano le condizioni per una nuova Tangentopoli'

"Si stanno creando le premesse di una nuova stagione di Tangentolopoli su tutto il territorio nazionale. E la maggioranza indebolisce il contrasto ai reati dei colletti bianchi". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al congresso nazionale dell'Anm a Palermo.

