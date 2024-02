++ Lagarde, disinflazione continua, su tassi guarderemo dati ++

I dati "confermano il processo di disinflazione in corso e questo processo continuerà, secondo le previsioni, portandoci ancora più in basso nel 2024". Sui tassi di interesse "continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizioni, tenendo conto delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e la solidità della trasmissione della politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando alla commissione Affari Economici e Monetari dell'Eurocamera.



