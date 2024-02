Lo speaker della Camera Usa ha attaccato Joe Biden definendolo "non idoneo" alla Casa Bianca dopo che un'indagine sulla sua gestione di documenti classificati quando era vice presidente ha dipinto un quadro inquietante delle sue capacità mentali. "Un uomo così incapace che non può essere incriminato per aver mal custodito le carte è certamente inadatto allo Studio Ovale", ha dichiarato Mike Johnson, uno stretto alleato di Donald Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA