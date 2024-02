'Drone colpisce auto a Baghdad con un leader filo-Iran'

Un attacco con un drone in Iraq ha preso di mira un veicolo nella parte orientale della capitale Baghdad questa sera. Lo hanno riferito all'Afp due fonti della sicurezza, in un contesto regionale esplosivo segnato dagli attacchi americani contro gruppi armati filo-iraniani. "Un drone ha lanciato tre razzi contro un'auto", ha precisato una fonte che ha richiesto l'anonimato. Una seconda fonte della sicurezza, confermando l'attacco, ha assicurato che il veicolo trasportava "un leader di Hashd al-Shaabi", una coalizione di ex paramilitari integrata nelle forze regolari e che riunisce gruppi armati filo-iraniani.

Al Jazeera afferma che una serie di esplosioni hanno avuto luogo in tutta Baghdad, e fonti della sicurezza affermano che un attacco di droni ha preso di mira un'auto e ha ucciso tre persone. "Un attacco di droni ha preso di mira un'auto a est della capitale e, secondo fonti della sicurezza, ci sono almeno tre persone uccise", ha riferito il corrispondente di Al Jazeera da Baghdad. "Non conosciamo l'identità delle persone uccise, se fossero civili o affiliati a fazioni armate che gli Stati Uniti hanno accusato degli attacchi alle basi statunitensi", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA