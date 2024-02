Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell'androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla periferia Ovest, a Milano dopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto in arabo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118 che lo hanno portato alla clinica De Marchi in condizioni apparentemente buone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA