++ Maignan: Giudice sportivo, Udinese un turno a porte chiuse ++

L'Udinese dovrà giocare una partita di campionato a porte chiuse in seguito a quanto successo nella partita di sabato scorso contro il Milan. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea "in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore Mike Maignan, e che hanno portato all'effetutuazione di n.2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa un minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti". Nel comunicato viene anche sottolineata "la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati".



