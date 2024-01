++ Presidente Teatro di Roma, 'atti su de Fusco irregolari' ++

"Oggi ho dovuto rappresentare al consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci del Teatro di Roma la mia contrarietà agli atti che - da quanto mi è stato riferito - si stanno compiendo in riferimento a Luca De Fusco". Lo annuncia il presidente del Teatro di Roma, Francesco Siciliano, che in una nota protesta contro alcune decisioni che calpesterebbero le sue prerogative e contro alcuni dettagli relativi al contratto per il nuovo direttore generale. "Ho invitato tutti i consiglieri e i sindaci ad intervenire e a desistere dal proposito sopra descritto, altrimenti - avverte - saranno valutate tutte le azioni conseguenti".



