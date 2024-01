Microsoft supera Apple e le strappa il titolo di società che vale di più al mondo. Lo riporta il Financial Times. I titoli di Microsoft salgono del 2,1% per una capitalizzazione di 2.870 miliardi di dollari, sopra quella di Cupertino che perde invece l'1%. L'avanzata riflette l'ottimismo degli investitori su Microsoft per l'intelligenza artificiale e le recenti difficoltà di Apple, fra la disputa per l'Apple Watch e i dubbi sulla domanda per l'iPhone.



