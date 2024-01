Trump in aula, 'io perseguitato politico e vittima di frode'

"Questa è una caccia alle streghe politica... Abbiamo una situazione in cui un uomo innocente è stato perseguitato da qualcuno in corsa per una carica... Vogliono assicurarsi che io non vinca più e questa è parzialmente interferenza elettorale... quello che è successo qui è una frode per me, dovremmo ricevere i danni". Donald Trump si è lanciato in un monologo in aula alla fine delle arringhe difensive del processo per gli asset gonfiati dopo che a sorpresa il giudice, su richiesta degli avvocati, lo ha autorizzato a parlare purché si attenesse ai fatti.

"Il fatto è che i rendiconti finanziari sono perfetti, che non ci sono testimoni contro di noi. Le banche sono state rimborsate di tutti i loro prestiti", ha aggiunto Trump, prima di venir interrotto dal giudice.

Donald Trump è arrivato in tribunale a Manhattan per l'udienza delle arringhe conclusive del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald jr ed Eric. Il palazzo di giustizia è transennato e blindato dalla polizia, che ha rafforzato le misure di sicurezza dopo la minaccia bomba a casa del giudice Arthur Engoron. Il giudice ha già stabilito in precedenza l'esistenza della frode, deve solo quantificare la sanzione. L'accusa ha chiesto 370 milioni di dollari di "guadagni illeciti", ben oltre i 250 milioni finora ventilati, e l'interdizione dell'ex presidente dall'attività imprenditoriale nell'Empire State. Si tratterebbe di un colpo durissimo all'impero del tycoon alla vigilia delle primarie repubblicane.

Il giudice del processo per gli asset gonfiati della Trump Organization non emetterà la sentenza oggi ma entro la fine del mese. Lo riferiscono i media Usa.



