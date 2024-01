Trump chiede il licenziamento di Austin, 'inadempiente'

Donald Trump chiede il licenziamento del capo del Pentagono per il suo ricovero segreto. "Il fallimentare segretario alla Difesa Lloyd Austin - scrive sul suo social Truth - dovrebbe essere licenziato immediatamente per condotta professionale impropria e inadempienza ai propri doveri. È scomparso per una settimana e nessuno, incluso il suo capo, il corrotto Joe Biden, aveva la minima idea di dove fosse o potesse essere".

"Ha lavorato male e avrebbe dovuto essere licenziato da tempo, insieme al 'generale' Mark Milley (ex capo di stato maggiore congiunto, ndr), per molte ragioni, ma in particolare per la catastrofica resa in Afghanistan, forse il momento più imbarazzante nella storia del nostro Paese!". Anche l'ex presidente mancò di trasparenza nel 2019, quando si sottopose di nascosto ad anestesia per una colonscopia di routine perché non voleva che il suo vice Mike Pence fosse temporaneamente nominato al suo posto mentre era sedato.

"Austin resterà al suo posto, continuerà il lavoro che ha svolto finora". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing sull'Air Force One confermando che il segretario alla Difesa "ha ripreso i pieni poteri dall'ospedale" e ha avuto una conversazione con il presidente Joe Biden.



