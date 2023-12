Nel 2023 sono aumentati del 50% i migranti sbarcati

Nel 2023 è aumentato del 50% il numero di migranti sbarcati in Italia rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale, che illustra la situazione a decorrere dal primo gennaio 2023 al 29 dicembre 2023, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni precedenti.

Nello specifico, secondo le cifre riferite fino al 29 dicembre 2023, i migranti sbarcati in un anno sono stati 155.754 (oltre 17mila i minori stranieri non accompagnati) mentre nello stesso periodo di riferimento nel 2022 erano stati 103.846. Il picco di sbarchi è stato raggiunto ad agosto, quando i migranti giunti durante tutto il mese sono stati 25.673.



La Ocean Viking arrivata in porto a Bari con 244 migranti

È entrata nel porto di Bari la nave Ocean Viking con a bordo 244 migranti - tra cui 18 minori non accompagnati, due disabili e due donne incinte - soccorsi nei giorni scorsi in zona Sar (Search and rescue) libica. Le condizioni di salute delle persone a bordo sarebbero buone.

Alcuni dei migranti saranno distribuiti nei centri pugliesi altri, invece, andranno in Calabria.

Frontex soccorre 3 barchini al largo di Lampedusa

Tre sbarchi, con 79 migranti, si sono registrati nelle ultime ore a Lampedusa dopo le operazioni di soccorso da parte di una motovedetta di Frontex. Sulle tre imbarcazione c'erano 58 bengalesi ed egiziani partiti da Zuwara, in Libia; 9 sudanesi salpati da Zarzis, in Tunisia, e 12

tunisini provenienti da Al Chebba. I tre diversi gruppi, dopo un primo triage sanitario su molo Favarolo, sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 335 i migranti, fra cui 45 minori non accompagnati, gli ospiti attuali dell'hotspot di Lampedusa. Per la serata di oggi, su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è stato disposto il trasferimento di 300 di loro con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.

Ancora sbarchi nel sud Sardegna, 13 migranti arrivano a Pula

Complice il bel tempo si registrano ancora sbarchi nel sud Sardegna: i Carabinieri della stazione di Domus de Maria sono intervenuti a Santa Margherita di Pula, vicino alla spiaggia di "Cala Marina", per l'arrivo di 13 nordafricani che hanno dichiarato di essere tunisini, tutti

adulti. Tra loro dodici uomini e una donna.

Erano tutti privi di documenti d'identità ed erano verosimilmente sbarcati poco prima da un'imbarcazione in vetroresina, lunga 6 metri, munita di motore fuoribordo "Enduro" da 40 cavalli. La barca, rinvenuta a breve distanza, è stata sequestrata per possibili approfondimenti investigativi.

I migranti che sono apparsi in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati con un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari al centro di accoglienza di Monastir, scortati da due pattuglie dei carabinieri.

