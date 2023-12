Cina, uscita Italia? Via della Seta iniziativa di successo

"La Via della Seta è un'iniziativa di successo e la più grande piattaforma al mondo di cooperazione tra Paesi": è quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, rispondendo a una domanda dell'ANSA sulla decisione dell'Italia di lasciare la Belt and Road Initiative (Bri), comunicata nei giorni scorsi alla parte cinese.

"La Cina si oppone alla denigrazione e al sabotaggio dell'iniziativa", così come al "confronto tra blocchi"", ha aggiunto Wang nel primo commento ufficiale della Cina sulla vicenda, ricordando i 150 Paesi, "inclusa l'Italia", che hanno partecipato al terzo Forum Bri di metà ottobre.



