++ Meloni, adeguiamo organici delle Forze armate a nuove sfide +

"È un provvedimento al quale la Difesa ha lavorato molto e punta a superare un impianto anacronistico e riconosce la necessità di adeguare gli organici delle Forze armate in coerenza con gli accresciuti impegni in ambito nazionale e internazionale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni illustrando il decreto legislativo sullo strumento militare a sindacati e rappresentanze del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: "Consentirà di valorizzare le professionalità necessarie a affrontare le nuove sfide, anche a tutela dei nuovi domini, e di reclutare professionalità in servizio permanente ad alta e altissima specializzazione".



