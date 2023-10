Sedicenne morta a Torino è stata investita sulle strisce

È stata investita mentre andava a scuola, la ragazza 16enne morta questa mattina a Torino, in corso Casale. Era un'ucraina, Emilia Maidaska, ospite di una comunità dopo essere fuggita dalla guerra, circa un anno fa. Era appena uscita dalla comunità, alle 6.50. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale l'automobilista, a bordo di una Volkswagen, avrebbe perso il controllo della vettura a causa della forte pioggia. Dopo l'incidente si sarebbe subito fermato. Dai primi rilievi la ragazza stava attraversando le strisce pedonali per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata al Liceo Artistico Passoni.

La mamma della vittima è rimasta a vivere in Ucraina, il padre lavora in Germania. Il tratto del corso dove è avvenuta l'investimento mortale, all'angolo con via Signorelli, era già stato segnalato come pericoloso dai residenti, al punto che proprio ieri in commissione comunale è stata discussa una mozione presentata dal consigliere di opposizione di 'Torino Bellissima', Pierlucio Firrao.



