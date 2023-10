E' di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio a Montebelluna tra un furgone e un autobus di linea. Le due persone decedute e il ferito ricoverato in rianimazione si trovavano sul furgone.

Lesioni meno gravi per l'autista de pullman e un passeggero.





