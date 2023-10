Cade intonaco da un altro cavalcavia a Mestre

Un altro cavalcavia di Mestre ha richiesto l'intervento, tra ieri pomeriggio e le prime ore di oggi, per la rimozione di intonaco pericolante, segnalato da alcuni passanti. Si tratta del cavalcavia-ferrovia "Della Giustizia", uno dei manufatti cittadini piu' antichi, risalente al primo decennio del secolo scorso. Si trova a poca distanza dal cavalcavia di Mestre e permette di superare la linea ferroviaria per Treviso e Trieste.

I vigili del fuoco hanno riscontrato varie parti di intonaco ammalorato, che rischiava di cadere sui binari ferroviari o sui convogli in transito. In accordo con Rfi e la Polfer hanno agito sulla parte pericolante più esterna ai binari, dove non era previsto nessun transito, distaccando alcune malte. Il lavoro si è concluso intorno alle ore 3.00, e ha richiesto anche l'interruzione della circolazione dei treni e dell'elettricità, mettendo così in sicurezza l'area.



