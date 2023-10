I tassi d'interesse della Bce "hanno raggiunto un livello che, se mantenuto per un periodo sufficientemente lungo, contribuirà in maniera decisiva a riportare al più presto l'inflazione verso il nostro obiettivo".

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista a La Tribune della domenica aggiungendo in un post su X: "Vogliamo riportare l'inflazione al 2% e ci riusciremo".





