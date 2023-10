Salario minimo: pronte proposte del Cnel, no di Cgil e Uil

Le direttive del Cnel sul salario minimo sono pronte. La commissione informazione - secondo quanto si apprende - ha terminato il lavoro istruttorio e approvato le proposte a maggioranza, con il no di Cgil e Uil. Ora tra domani e lunedì sarà completato il documento che approderà il 12 ottobre nell'aula dell'Assemblea del Cnel per il voto finale. A quel punto le proposte arriveranno sul tavolo di Palazzo Chigi.

La commissione si era insediata lo scorso 22 settembre, giorno dell'esordio della nuova consiliatura del Cnel, dopo che la premier Giorgia Meloni l'11 agosto aveva dato all'ente presieduto da Renato Brunetta 60 giorni di tempo per formulare e approvare delle proposte. Al momento non trapelano indiscrezioni sui contenuti. Per la loro diffusione, spiegano al Cnel, si attende che il documento nelle prossime ore venga redatto nella sua versione finale, compresa la prima parte di inquadramento generale che era stata approvata già nei giorni scorsi.





