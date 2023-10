Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, in programma alle 19:30 italiane. In seconda fila il leader del mondiale Max Verstappen (Red Bull), affiancato dalla Mercedes di George Russell. Terza per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA