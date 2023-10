Cadavere di una donna in un condominio a Rimini

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato intorno alle 8.30 vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino a Rimini. Sul posto la Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la scientifica. L'ipotesi è che possa trattarsi di un femminicidio.

E' di una donna di 79 anni il cadavere trovato a Rimini. La polizia scientifica sta facendo i rilievi e al momento non si può escludere nessuna ipotesi. A quanto si apprende, il marito della donna si trova attualmente in Germania, mentre il figlio è ricoverato in ospedale da alcuni mesi, a seguito di un grave incidente.



