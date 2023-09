La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto si apprende, si incontreranno a margine del vertice Med9 di Malta, per discutere l'attuazione del piano in dieci punti presentato dalla presidente della Commissione Europea per consentire alla Ue di affrontare la sfida della migrazione.



