Trump risponde al procuratore, silenziarmi mossa politica

Donald Trump ha reagito subito alla notizia che il procuratore speciale Jack Smith ha chiesto alla giudice di Washington, Tanya Cutchkan, di impedire al tycoon di rilasciare dichiarazioni sui procedimenti a suo carico.

"Il procuratore di Biden, lo squilibrato Jack Smith, ha chiesto alla corte di limitare il 45mo presidente e principale candidato repubblicano (di oltre 50 punti)", ha attaccato in un post sul social media Truth. "In pratica io combatto contro una persona incompetente che ha usato come un'arma il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi contro il suo avversario e non mi è consentito commentare?", ha tuonato l'ex presidente.

"Sono stato incriminato per voi. I democratici hanno utilizzato le forze dell'ordine come armi per prendere di mira il loro principale avversario. Quello che il corrotto Biden sta facendo è interferenza elettorale al massimo livello". Lo ha detto Trump ad una convention di conservatori a Washington. Il tycoon ha anche ironizzato sulla sua foto segnaletica, vantandosi che "è proprio bella".



