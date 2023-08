Tajani: mai con la Le Pen. Salvini: preferisco lei a Macron

Circa le elezioni europee "dico quello che può accadere realisticamente. Sono stato 30 anni in Europa e credo di conoscere in Italia meglio di chiunque altro quello che succede a Bruxelles: è impossibile che si crei una maggioranza all'interno delle istituzioni europee alla quale partecipino Afd e il partito della signora Le Pen". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani intervistato a La piazza, la kermesse di Affari Italiani. "Non sono per escludere Salvini, non c'è un giudizio così duro nei suoi confronti, ma l'unica maggioranza possibile alla sinistra è quella tra popolari, liberali e conservatori", ha concluso.

"Se vogliamo cambiare le cose, il centrodestra deve essere unito anche in Europa, perché se cominciamo a dire i francesi no, gli austriaci no, i tedeschi no, gli olandesi no, significa spalancare le porte a un altro inciucio popolari-socialisti in Ue": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo alla kermesse La Piazza di Affari Italiani. "Chiederò - ha detto Salvini - agli alleati di centro destra di lavorare a un centro destra unito anche in Europa. Preferisco la serietà della Le Pen alle politiche di Macron e dei socialisti europei".

