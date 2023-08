Kiev, 'liberato il villaggio di Urozhaine nel Donetsk'

Le forze ucraine hanno riconquistato il villaggio di Urozhaine nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo ha annunciato la viceministra della Difesa, Hanna Malyar. "Urozhaine è stato liberato. Forza Ucraina. I nostri difensori stanno consolidando le loro posizioni. L'offensiva continua", ha scritto oggi Malyar sul suo canale su Telegram.

La guerra in Ucraina non finirà tra "due-tre settimane", "entro la fine dell'anno" o "la prossima primavera": lo afferma su Telegram la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. "Quanto durerà la guerra? - si chiede Vereshchuk -. Dobbiamo essere onesti. In questa guerra, il percorso verso la vittoria sarà lungo e difficile. 'Due-tre settimane', 'entro la fine dell'anno', 'la prossima primavera': Tutto questo non è vero. Dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo, tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo".





Kiev, droni russi verso il porto di Izmail

L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato ieri sera che un folto gruppo di droni dell'esercito russo è entrato nella foce del fiume Danubio e si è diretto verso il porto fluviale di Izmail, vicino al confine con la Romania. L'infrastruttura portuale di Izmail è cruciale in particolare per le esportazioni di grano di Kiev. Un attacco russo a questo porto ha fatto aumentare i prezzi alimentari globali all'inizio di agosto.

Mosca, abbattuti 3 droni Kiev su regione russa Kaluga

Le difese missilistiche russe hanno abbattuto tre droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi nella regione di Kaluga, che confina con quella di Mosca: lo afferma oggi il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. "Intorno alle 5 il tentativo del governo di Kiev di utilizzare tre veicoli aerei senza equipaggio per un attacco terroristico alle strutture nella regione di Kaluga è stato sventato: le difese missilistiche russe hanno prontamente rilevato e distrutto tutti i droni", ha affermato il dicastero specificando che non si registrano danni o vittime.

Le incursioni di droni d'attacco nei territori controllati dalla Russia sono aumentate nelle ultime settimane, in particolare per prendere di mira la capitale. Questa è almeno la quinta volta che la Mosca afferma di aver abbattuto droni nella regione di Kaluga, dopo attacchi simili il 3, il 7 agosto, giovedì e sabato scorsi. A fine luglio e inizio agosto altri ordigni erano stati distrutti sopra il quartiere degli affari a ovest della capitale russa, provocando lievi danni alla facciata di due torri. A maggio due droni sono stati abbattuti sopra il Cremlino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto alla fine di luglio che "la guerra sta arrivando in territorio russo".

Media, esplosioni udite a Kharkiv

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram. In precedenza, l'Aeronautica militare aveva reso noto che un gruppo di droni russi si stava dirigendo verso Kharkiv.

