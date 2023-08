L'ultraliberista Milei trionfa nelle primarie presidenziali

Secondo dati ufficiali, con il 92,39% dei voti scrutinati, il candidato ultra-liberista della coalizione La Liberta Avanza (Lla), Javier Milei, è stato in assoluto il candidato più votato nelle elezioni primarie per le presidenziali di ottobre in Argentina, con il 30,29% delle preferenze, seguito da Sergio Massa, attuale ministro dell'Economia e candidato del peronismo, con il 21,31%, e al terzo posto la candidata della coalizione di opposizione Juntos por el Cambio (centrodestra), Patricia Bullrich, con il 17,1%.

"Metteremo fine a tutta la casta politica ladrona e inutile", ha urlato Milei, dopo essere diventato in assoluto il candidato più votato alle primarie. "Grazie a tutti coloro che dal 2021 scommettono sulla creazione di un progetto liberale con proiezione nazionale e che diventi un governo", ha aggiunto, in dichiarazioni dal suo quartier generale, situato in un albergo del centro di Buenos Aires, prima di proclamare: "Siamo in grado di battere la casta al primo turno!".

Milei era l'unico candidato alle primarie di Lla, mentre nella coalizione di opposizione Juntos por el Cambio, con il 16,97% del voti Bullrich, ex ministra della Sicurezza, ha battuto il sindaco della città di Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta (11,01%) mentre nella coalizione peronista Union por la Patria Massa si è imposto con il 21,14% dei voti, battendo il candidato di sinistra Juan Grabois (5,50%).

Nel suo programma di governo Milei promette tra l'altro di falciare gli impieghi nella pubblica amministrazione, la

'dollarizzazione' della valuta, la privatizzazione dei servizi pubblici (incluse sanità e istruzione) e l'eliminazione della Banca centrale.

Macri, 'Entriamo in un cambio epocale'

L'ex presidente argentino Mauricio Macri ha commentato i risultati delle elezioni primarie presidenziali sottolineando che

"l'Argentina sta entrando in un cambio epocale che lascia definitivamente alle spalle idee molto dannose che hanno solo

generato povertà, problemi e disunione tra gli argentini".

Macri ha poi celebrato la vittoria di Patricia Bullrich su Horacio Rodríguez Larreta nella contesa interna all'opposizione di centrodestra. "Congratulazioni a Patricia per la campagna, la voglia, la forza e il cuore che hai messo nel girare il Paese". Infine, ha evidenziato i voti ottenuti dall'ultraliberista Javier Milei, il più votato finora secondo i dai ufficiali.

Esiste "una maggioranza di argentini che propone un cambiamento profondo come non esisteva in Argentina da decenni", ha sottolineato l'ex capo dello Stato.

Bassa affluenza e problemi con il voto elettronico

Solo il 69% dei 35 milioni di aventi diritto ha espresso il suo voto ieri in Argentina alle elezioni primarie presidenziali. Questo il primo dato concreto emerso dalla tornata elettorale di domenica. Si tratta della percentuale più bassa registrata in elezioni

primarie e, in termini nominali, di 1,4 milioni di elettori in meno rispetto alle precedenti primarie del 2019 e di circa 10 milioni di elettori che non si sono recati a votare.

La giornata è stata caratterizzata da inconvenienti registrati nel sistema di voto elettronico utilizzato nella capitale Buenos Aires, che hanno provocato un notevole ritardo nell'apertura di diversi seggi e obbligato la giustizia elettorale ad autorizzare una proroga dell'orario di chiusura di sette seggi.

