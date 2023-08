Kiev e Mosca, non si ferma l'attacco aereo

Le capitali dell'Ucraina e della Russia continuano ad essere al centro della guerra aerea.

Kiev è stata attaccata oggi con missili ipersonici Kinzhal ma tutti gli obiettivi nemici sono stati abbattuti: lo ha dichiarato al canale tv Kyiv24 il portavoce dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, Mykhailo Shamanov, come riporta Rbc-Ucraina. "Dobbiamo ringraziare le nostre forze di difesa antiaerea per aver abbattuto i missili. L'Aeronautica militare fornirà tutte le informazioni sul numero in seguito", ha detto Shamanov, confermando che frammenti di missile sono caduti sul terreno dell'ospedale pediatrico nel distretto di Obolon. In precedenza, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva questi frammenti dei missili russi abbattuti non hanno causato feriti o vittime.

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha informato invece che la difesa aerea russa ha abbattuto un drone sulla città, i cui detriti sono caduti sull'argine di Karamyshevskaya. Secondo l'esercito russo si è trattato di un drone ucraino. "È stato fatto un tentativo di far volare un drone sopra la città. Le difese aeree lo hanno distrutto. I detriti sono caduti nella zona dell'argine di Karamyshevskaya, nessuno è rimasto ferito. Non ci sono state nemmeno gravi distruzioni. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha affermato Sobyanin.

A causa dell'allarme aereo le autorità hanno chiuso lo spazio aereo intorno all'aeroporto moscovita di Vnukovo e a quello di Kaluga, a circa 160 km a sud-ovest della capitale, per qualche ora.

Zelensky licenzia tutti i capi regionali del reclutamento

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito. "Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso la frontiera di coscritti. La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari", ha annunciato Zelensky su Telegram.

Biden chiede al Congresso altri 24 miliardi per Kiev

La Casa Bianca ha chiesto al Congresso altri 40 miliardi di nuove spese urgenti, di cui 24 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno finora fornito a Kiev più di 113 miliardi di dollari in aiuti da quando la Russia ha invaso il Paese nel febbraio 2021, rendendoli il più grande finanziatore dell'Ucraina nella sua difesa contro Mosca.

