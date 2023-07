Mosca, drone di Kiev contro stazione di polizia in Russia

Un drone ucraino ha preso di mira la notte scorsa una stazione di polizia nella regione russa di Bryansk, al confine con l'Ucraina, senza causare vittime: lo ha reso noto oggi il governatore della regione, Alexander Bogomaz. "Le forze ucraine hanno attaccato il distretto di Troubtchevski durante la notte", ha scritto Bogomaz su Telegram. "Un drone ha colpito la stazione di polizia di questo distretto. Non ci sono state vittime", ha aggiunto, sottolineando che le finestre e il tetto dell'edificio sono stati danneggiati.





Esplosioni questa mattina a Kryvyi Rih

Esplosioni sono state udite questa mattina nella città di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, dove è stata dichiarata nelle ultime ore un'allerta aerea: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Oleksandr Vilkul, come riporta Rbc-Ucraina. Kryvyi Rih è la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Kiev, 'liberati 2 chilometri quadrati in direzione di Bakhmut'

Le forze ucraine hanno liberato la settimana scorsa due chilometri quadrati di territorio in direzione Bakhmut, mentre i russi spostano un gran numero di soldati a est: lo ha detto al canale United News la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, come riporta Rbc-Ucraina. "Per quanto riguarda la direzione Bakhmut, abbiamo guadagnato terreno per tutta la settimana con vari gradi di successo... Tutto questo sta accadendo sotto il pesante fuoco nemico e lo sminamento", ha affermato Malyar sottolineando che dall'inizio della controffensiva Kiev ha liberato 37 chilometri quadrati di territorio nella direzione di Bakhmut, di cui due la settimana scorsa. La Russia, intanto, sta spostando un gran numero di truppe e a est. Tuttavia, i soldati ucraini avanzano sul fianco meridionale intorno a Bakhmut, ha aggiunto.

Bombe russe nel Donetsk, un morto e 7 feriti

Un civile è morto e altri sette sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. "Il 30 luglio, i russi hanno ucciso un residente della regione di Donetsk, a Predtechyne. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.

Cinque civili sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform. "In un solo giorno, gli invasori hanno sparato 358 proiettili da mortai, artiglieria, lanciamissili multipli Grad, carri armati e droni contro la regione. Trentasei proiettili sono stati sparati contro la città di Kherson", ha scritto Prokudin. Il governatore ha sottolineato che i russi hanno preso di mira i quartieri residenziali della regione e l'area di uno stabilimento e di una società nella città di Kherson.

Una persona è rimasta ferita nell'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kharkiv: lo ha reso noto il portavoce della Procura regionale, Dmytro Chubenko, come riporta Ukrinform. Nell'attacco, ha aggiunto Chubenko, sono stati colpiti un magazzino e un'abitazione. "Alle 24:00, gli occupanti russi hanno sparato missili S-300 contro la nostra regione dal territorio della regione di Belgorod", ha affermato il funzionario spiegando che il magazzino colpito si trova nel distretto Novobavarskyi della città di Kharkiv. Un altro missile ha colpito l'area di una casa nel villaggio di Velykyi Burluk, sempre nella regione di Kharkiv, senza provocare feriti o vittime.

