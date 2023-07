Meloni: 'Sì ad un grande piano idrogeologico di prevenzione'

"L'obiettivo di medio termine che il governo si da è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico. Insomma, ce la vogliamo mettere tutta per dare risposte immediate nel breve termine ma efficaci nel medio periodo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video.

"Non dobbiamo e non possiamo limitarci a interventi d'emergenza. Usare tutti i mezzi disponibili non significa che che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari. Nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso, dalla prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei. Però i continui disastri ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti e questo significa che dobbiamo lavorare certamente alla transizione ma anche che dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio". Lo sottolinea la premier in un video nel quale parla dell'emergenza maltempo.

"Nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso, dalla prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei". Lo afferma la premier Giorgia meloni in un video nel quale ha anche ringraziato tutti i volontari, i vigili del fuoco e quanti si sono adoperati nell'emergenza aggiungendo che "magistrati e polizia sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi".









Stanziati 10 milioni per la cig-meteo per edilizia e agricoltura

Il Cdm interviene contro i rischi per i lavoratori derivanti dal caldo approvando un lecreto legge che stanzia 10 milioni per la cig-meteo, la Cassa integrazione estesa per i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo. Per far fronte all'emergenza climatica, caldo e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza, il governo interviene e mette in campo nuove tutele per i lavoratori, con un decreto legge ad hoc sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede norme che interessano nello specifico edili e lapidei e agricoltori. E a questo fine vengono destinati, come indica la bozza del testo, nel complesso 10 milioni: 8,6 milioni per la cig extra nei cantieri e 1,4 milioni nei campi.

