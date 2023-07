Due 15enni in bici investiti sulle strisce, uno è morto

Due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando sulle strisce, a Garbagnate, nel Milanese, sono stati travolti da un furgone, la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica è in gravi condizioni ricoverata in ospedale.

L'autista, un 32enne, che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale.

L'investimento è avvenuto alle 22.30 in via Kennedy a Garbagnate Milanese (Milano) dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo. La giovane, in elicottero, all'ospedale Niguarda di Milano in coma. L'investitore, di nazionalità rumena, che si trovava a bordo di un furgone, è stato portato dai carabinieri di Rho (Milano) nel carcere di San Vittore a Milano in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, che ha anche disposto l'autopsia sul corpo della giovane vittima.







