Ragazzino folgorato da cavi elettrici in ferrovia, è grave

Ha toccato dei cavi elettrici mentre era con i suoi amichetti nella zona della ferrovia ed è rimasto folgorato, sbalzato lontano di un paio di metri. È accaduto intorno alle tre della notte scorsa a Opicina, sul Carso triestino: il protagonista della vicenda è un ragazzino di 14 anni che si trovava vicino ai binari tra alcuni vagoni con amici coetanei. Il ragazzino è stato poi portato in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, sulla quale sta indagando la polfer insieme agli agenti della polizia.

Secondo una ricostruzione, il ragazzino sarebbe rimasto folgorato sui binari mentre giocava con gli amici nei pressi della stazione ferroviaria, dove ci sono vagoni. Giunta una telefonata di richiesta di soccorso al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e l'equipaggio di un' automedica attivando nel contempo la polizia ferroviaria, la Polizia di Stato, la centrale di Mestre per la sospensione dell'energia elettrica, il personale della rete ferroviaria italiana per la sospensione temporanea del traffico su rotaia, e i vigili del fuoco. Gli uomini della squadra di distaccamento di Opicina dei pompieri, assicuratisi che la corrente fosse stata interrotta, ha recuperato il ragazzino insieme con il personale sanitario. Il minorenne è stato immobilizzato su una barella e trasportato in ospedale.



