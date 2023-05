Lesione per Pogba, stop di 15-20 giorni

E' arrivato il responso degli esami cui si è sottoposto Paul Pogba. "Hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra" fa sapere la Juventus in una nota ufficiale.

"Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo" aggiunge il club, con i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi tra le due e le tre settimane. Con l'ultimo impegno dei bianconeri fissato per il 4 giugno, la tormentata stagione del Polpo rischia di essere terminata in anticipo.