F1: Azerbaigian; a Leclerc la prima pole della gara sprint

Charles Leclerc, su Ferrari, partirà in pole position nella gara sprint del Gp dell'Azerbaigian. Il pilota monegasco ha ottenuto la prima pole nella storia nelle qualifiche shootout, che stabiliscono la griglia della minigara del pomeriggio. Secondo tempo per Sergio Péerez con la Red Bulla. In seconda fila partiranno Max Verstappen con l'altra Red Bull e George Russell con la Mercedes. Quinto tempo per Carlos Sainz.

Leclerc, che ieri aveva conquistato la pole position per il Gran Premio di domani, ha fatto segnare il miglior tempo, in 1:41.697. Nell'ultimo tentativo, il ferrarista ha poi perso il controllo della monoposto, andando a sbattere su un muretto, ma nessuno è riuscito a migliorare il suo tempo. Perez si è fermato a 147 millesimi, Verstappen a 290. Più indietro Russell (+0.555) e Sainz (+0.590).

Lewis Hamilton con la Mercedes ha chiuso con il sesto tempo, precedendo Alexander ALBON (Williams), Fernando Alonso e Lance Stroll (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren).