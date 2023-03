Pichetto: 'Potranno esserci più commissari per la Siccità'

Sull'emergenza siccità "credo che ci possano essere anche più commissari per quanto riguarda le opere. La questione del commissario riguarda la nomina in tutti quei casi in cui bisogna intervenire d'urgenza, e bisogna dare i pieni poteri a qualcuno che possa superare tutti i passaggi burocratici". La cabina di regia invece consiste nel "mettere assieme tante competenze spezzate fra i ministeri e le Regioni, per accelerare sul tema". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a Radio anch'io su Rai Radio 1.