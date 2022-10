Viminale: rafforzare i canali di ingresso legali per i migranti

Il ministro Matteo Piantedosi

Al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal neoministro Matteo Piantedosi, è stata condivisa l'esigenza di avviare iniziative a livello europeo con i Paesi di origine e transito dei migranti per una gestione comune del fenomeno migratorio che consenta di governare i flussi attraverso il rafforzamento dei canali di ingresso legali, che tengano conto, nella ripartizione delle quote riservate ai singoli Stati, dell'impegno da questi profuso nel contrasto alla immigrazione illegale. Un tavolo ristretto convocato a breve sarà chiamato a tradurre una serie di elementi informativi acquisiti questa mattina in indicazioni operative.

E' quanto si apprende dal Viminale.