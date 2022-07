Ucraina, un drone armato attacca il comando della flotta russa in Crimea

Un drone armato ha attaccato la sede dello Stato maggiore della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea, ferendo almeno cinque persone: lo rende noto il governatore della penisola, Mikhail Razvoziaiev.

"Questa mattina i nazionalisti ucraini hanno deciso di rovinare la giornata della Flotta russa", che si celebra oggi in Russia, ha scritto il governatore su Telegram. I cinque feriti, ha fatto sapere, sono tutti impiegati della Marina. Il governatore della Crimea, Mikhail Razvozhaiev, citato dalla Tass, ha scritto che il drone che ha ferito cinque persone questa mattina in un attacco alla sede del comando della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, ha iniziato a sparare una volta entrato nel cortile dell'edificio. Tutti i feriti, ha aggiunto, hanno ricevuto assistenza medica. Il governatore ha scritto che l'Fsb, i servizi d'intelligence russi, è al lavoro per chiarire le circostanze dell'attacco, che Mosca attribuisce agli ucraini. Razvozhaiev ha invitato la popolazione di Sebastopoli a restare calma e ha decretato la cancellazione degli eventi che erano previsti oggi per la Giornata della Flotta russa. Il drone che ha attaccato il comando della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli era di tipo artigianale, "fatto in casa" e montava un ordigno esplosivo a bassa potenza, che è stato fatto esplodere all'interno del cortile dell'edificio. Lo scrive l'agenzia russa Tass, citando il servizio stampa del comando. Le cinque persone ferite, scrive ancora Tass, sono state colpite da frantumi di vetro delle finestre. Si presume quindi che il drone fosse del tipo a rotori, modificato per uso bellico.