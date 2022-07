Blinken a Gantz, trovare i responsabili della morte di Shireen Abu Akleh

Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz dell'uccisione della reporter palestinese Shireen Abu Akleh in Cisgiordania e ha sottolineato la necessità di trovare i responsabili. Lo riferisce il Dipartimento di Stato americano.

Qualche giorno fa il segretario di Stato ha ricevuto a Washington la famiglia della giornalista di Al Jazira, che aveva anche la cittadinanza americana, dopo l'accusa mossa all'amministrazione Biden di non fare abbastanza per accertare la verità. Blinken e Gantz avrebbero anche discusso delle minacce dell'Iran alla sicurezza comune.