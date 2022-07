BCE ALZA I TASSI DI MEZZO PUNTO, IL PRINCIPALE A 0,50%

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto. E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo.



La Bce annuncia lo scudo anti-spread: lo "strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI): assicurerà che "l'orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell'area dell'euro" ed "è un presupposto affinché la Bce possa adempiere il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi"