Lgbt: scontro Ue-Ungheria arriva a Corte di giustizia

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Ue, contestando la legge sul 'divieto di promozione dell'omosessualità' ai minori, fortemente voluta dal premier Viktor Orban. Il provvedimento, approvato nel giugno dello scorso anno e definito "vergognoso" dalla presidente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, è stato sottoposto ad un referendum in aprile, risultato poi nullo per non aver raggiunto il quorum. La legge vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso.