Twitter down nel mondo per oltre un'ora

Twitter riprende a funzionare dopo i disservizi che hanno colpito la piattaforma. Disservizi che, secondo il sito Netblock, sarebbero a livello globale. Al momento non ci sono spiegazioni da parte della società.

Su Twitter è ripreso il flusso di post ed è comparso nei trend anche l'hashtag #Twitterdown che solitamente accompagna, anche con ironia, i disservizi di altre piattaforme come Facebook o Instagram. Ironia anche per il blocco dei commenti coincidente con la crisi di governo e con le traversie dovute a Elon Musk.

Questa è la prima grande interruzione di Twitter dopo una serie di problemi per il social network a febbraio.

I problemi sono iniziati dalle 14:00 circa e sono durati più di un'ora. "Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi", è la scritta che appariva se ci si collegava alla piattaforma durante il down.

Il sito downdetector.com ha mostrato la mappa dei disservi diffusi in tutta Italia: per il 54% degli utenti ci sono stati problemi ad accedere all'app, per il 32% sul sito, per il 14% nel caricamento. Al momento non è chiaro se sono estesi anche a livello più globale.