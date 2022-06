Stilista impiccata: ex fidanzato condannato a 6 anni

E' stato condannato a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, il 45enne fidanzato della stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata nella notte del 31 maggio 2016 su un albero dei giardini di piazza Napoli, a Milano. Lo ha deciso col rito abbreviato il Gup Raffaella Mascarino, che ha riqualificato l'accusa di omicidio volontario in morte come conseguenza di altro reato.

"Siamo contenti perché la responsabilità per la morte di mia sorella è stata ricondotta a Marco Venturi, non è stato condannato a tanti anni ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta, credevo nella giustizia ed è arrivata". Lo ha detto Giorgia Benusiglio, sorella della stilista Carlotta Benusiglio, commentando commossa con a fianco la madre, la sentenza del Gup che ha condannato l'ex fidanzato della vittima a 6 anni per "morte come conseguenza di altro reato", ossia le condotte di stalking e lesioni ai danni della 37enne, che fu trovata impiccata ad un albero.