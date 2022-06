Papa: 'Interventi e trucchi, l'eterna giovinezza è un'ossessione'

Il Papa critica chi coltiva "il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione, disperata, di una carne incorruttibile". "Tanti trucchi, tanti interventi chirurgici", ha detto il Papa nell'udienza generale proseguendo le catechesi sulla vecchiaia. Francesco ha citato Anna Magnani quando chiedeva di non nasconderle le rughe perché aveva impiegato "tanti anni per averle". Le rughe sono testimonianza "della esperienza, della maturità" e "la saggezza è come il vino buono: tanto più invecchi più è buono".

Sulla medicina e la cosmesi il Papa ha aggiunto: "una cosa è il benessere, altra cosa è l'alimentazione del mito" della giovinezza".