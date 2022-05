Zuckerberg da Draghi. Meta, focus su metaverso e investimenti

"Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile. Nell'incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti. Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione": lo dice un portavoce di Meta dopo l'incontro tra Mark Zuckerberg, il premier Mario Draghi e il ministro alla transizione digitale Vittorio Colao.

Nei giorni scorsi il Ceo di Meta ha incontrato a Milano anche alcuni dei principali Ceo della moda e del lusso, settore che sta spingendo molto sul metaverso. L'incontro avvenuto lunedì è immortalato in un post su Instagram di Federico Marchetti, fondatore di Yoox. "Meta-Porter in Milan. Ciao Mark!", scrive l'imprenditore che ha postato una foto che ritrae al centro Mark Zuckerberg, in compagnia di Lorenzo Bertelli (Prada), Diego Della Valle (Tod's), Renzo Rosso (OTB - Diesel), Brunello Cucinelli, Remo Ruffini (Moncler), Marco Gobetti (Ferragamo), e lo stesso Federico Marchetti e Geoffroy Lefebvre (YNAP - Yoox Net A Porter). Nella foto c'è anche Luca Colombo, Ad italiano di Meta-Facebook.

Zuckeberg è stato anche in Toscana con la moglie, a Torino e appunto a Milano dove ha incontrato anche il presidente di Essilor-Luxottica, Leonardo del Vecchio con cui ha parlato del futuro degli smart glasses, porta del metaverso.