Ucraina, verso nomina di un Commissario straordinario per l'accoglienza

Il Governo è orientato a nominare un Commissario straordinario per la gestione dell'accoglienza. E' quanto emerso dopo una riunione stamattina a Palazzo Chigi sulle misure per l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini in arrivo dall'Ucraina con i ministri dell'Interno Larmogese, dell'Economia e delle Finanze Franco, del Lavoro Orlando, coordinata dal sottosegretario alla presidenza Garofoli e a cui ha preso parte anche il capo dipartimento della Protezione civile Curcio.