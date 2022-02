Sparatoria in Virginia: Biden, stop violenza contro agenti

"Un'altra sparatoria si e' presa le vite di due poliziotti coraggiosi. Io e Jill stiamo pregando per le famiglie delle persone perdute. La violenza delle armi contro le forze dell'ordine e' ripugnante e deve finire": lo twitta il presidente americano Joe Biden, dopo l'uccisione di due agenti in un campus universitario in Virginia, alla vigilia della sua visita a New York per affrontare tra le altre emergenze anche quella delle armi da fuoco.