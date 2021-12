Hong Kong, a Jimmy Lai 13 mesi di carcere per veglia Tienanmen

La Corte distrettuale di Hong Kong ha comminato pene tra i 4 mesi e 2 settimane e i 14 mesi a 8 attivisti anti-governativi, tra cui il tycoon dei media Jimmy Lai, che dovrà scontare 13 mesi di carcere, per "l'organizzazione, la partecipazione o l'incitamento alla partecipazione" alla veglia non autorizzata del 2020 in ricordo delle vittime di Piazza Tienanmen. Lo riportano i media locali.